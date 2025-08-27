FOTO: Furfaro compró la casa de Maradona e invitó a vecinos a la final del Mundial

Ariel García Furfaro es el empresario, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que compró la casa de Diego Armando Maradona en el barrio porteño de Villa Devoto e invitó a sus vecinos a ver la final del Mundial de Qatar de 2022, torneo en el que la Selección Argentina resultó campeón.

A fines de noviembre de 2022 Furfaro, quien se encuentra detenido por las muertes por el fentanilo contaminado, compró junto con sus hermanos la vivienda del futbolista, ubicada en la calle José Luis Cantilo al 4500, en Villa Devoto, donde Maradona vivió varios años después de su pase de Argentinos Juniors a Boca en 1981.

A punto de ser rematada y casi demolida, el empresario decidió adquirir la propiedad para evitar que la misma desaparezca, y por eso, después del partido con México, el Clan Furfaro la compró por 900 mil dólares.

Es de esa transacción que surge la historia de los vecinos de Devoto, que en la final contra Francia fueron a disfrutar de una emocionante tarde en el patio de Maradona, ahora perteneciente a Furfaro.

Durante horas el chalet estuvo invadido por vecinos festejando, sumado a medios gráficos y de televisión, que pusieron en contexto uno de los mejores momentos de la final.

En ese entonces el dueño de ambos laboratorios era el salvador de la casa de Maradona, pero ahora es la imagen negra del país al estar detenido en la causa por el opioide adulterado.

“Desde que se abrió esta casa en el segundo partido no paramos de ganar y sabíamos que íbamos a ser campeones. Sabíamos que Messi se transformó en Maradona y que Argentina jugaba con 12. Lo supimos, lo dijimos siempre”, había manifestado Furfaro en diálogo con la TV Pública.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se supo además que en 2023 Furfaro le alquiló la vivienda a Roberto García Moritán para que la utilice como búnker de campaña para su candidatura como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista, el exmarido de Pampita contó que el empresario, el cual no nombró, pero sí destacó que se trataba de una persona interesada en “la cultura, la educación y la salud”, se la había alquilado.