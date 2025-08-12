Allanan la clínica Vélez Sarsfield por casos de fentanilo contaminado en Córdoba

La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 76 muertes, y en el operativo secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.

Según se conoció hoy, el operativo se realizó el viernes pasado al corroborar que se notificaron cuatro casos cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas.

En este sentido, se remarcó que las autoridades del hospital no pudieron demostrar dicha disparidad, motivo por el cual se concretó el allanamiento.

Luego del operativo se informó que se incautaron historias clínicas con el objetivo de constatar si hay más casos de los anunciados.

Dicha institución médica había estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas debido a que un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo.

El padre de Vanesa murió en el Hospital Italiano de Rosario tras el suministro de la droga y es uno de los casos que investiga la Justicia Federal. /Fin Código Embebido/