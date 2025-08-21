Femicidio de Cecilia Strzyzowski: ya tiene fecha el juicio contra el Clan Sena

FOTO: Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se confirmó la fecha de inicio del juicio contra el Clan Sena

El juicio por jurados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde serán juzgados Emerenciano y César Sena y Marcela Acuña, junto a colaboradores, comenzará a fines de octubre y finalizará a mediados de noviembre, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Aunque todavía no concluyeron las audiencias preparatorias preliminares al juicio, el Poder Judicial de la provincia del Chaco fijó el inicio del debate por jurados. Se dispuso la fecha y la hora de realización para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7:00.

“En tal oportunidad deberán comparecer las partes y garantizar la comparencia de los testigos propuestos por cada parte de acuerdo al procedimiento”, describe el documento.

En este caso que generó una ruptura política y social en Chaco serán juzgados César Sena acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por ser partícipes primarios.

Acerca de los otros cuatro imputados, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo llegarán acusados de encubrimiento agravado.

El próximo paso es que el juzgado comunique a la Oficina de Juicio por Jurados esta decisión para “fijar la audiencia para el sorteo de potenciales jurados”.

Las partes que estarán en el juicio, de acuerdo al escrito, son Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, fiscal de Investigación Nº4.

Respecto a las partes querellantes, serán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Mientras que los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, Maria Celeste Ojeda.

Las audiencias preliminares continuarán 25 y 26 de agosto; 2, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre todos del cte. año.; a las 08:00, y en el caso de ser necesario en horario vespertino a las 16 hs.;