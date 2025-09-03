En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Estafaron a un jubilado y le robaron más de $2 millones

El hombre denunció el hecho en la Comisaría Nº 41.

03/09/2025 | 12:51Redacción Cadena 3

FOTO: Estafaron a un jubilado y le robaron más de $2 millones

Un jubilado de 70 años fue víctima de una estafa telefónica a través de la cual le robaron $2.335.000 de sus ahorros, en la provincia de Santiago del Estero.

El episodio ocurrió este lunes a las 14, cuando el hombre acababa de almorzar y recibió un llamado cuyo número de teléfono tenía la característica de la provincia de Tucumán.

Del otro lado de la línea, un sujeto se presentó como integrante de un supuesto centro de jubilados de PAMI y le ofreció una computadora portátil sin costo alguno.

Según fuentes del Diario Panorama, para acceder al “beneficio”, el falso operador le pidió datos personales y de sus cuentas bancarias, el hombre accedió, pero en medio de la charla advirtió que en la pantalla de su celular se había abierto la página de su banco, sin que él la haya activado.

Luego de ese hecho, ingresó a su cuenta y descubrió que le habían sustraído el dinero mediante dos transferencias, una por $1.335.000 y otra por $1.000.000, enviadas a una cuenta a nombre de una mujer desconocida.

Finalmente, el hombre denunció el hecho en la Comisaría Nº 41, desde donde se inició una investigación para dar con los responsables.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un jubilado sufrió una estafa telefónica y le robaron $2.335.000.

¿Quién fue la víctima? Un hombre de 70 años de la provincia de Santiago del Estero.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El lunes a las 14, tras recibir un llamado.

¿Dónde se realizó la denuncia? En la Comisaría Nº 41 de Santiago del Estero.

¿Cómo se llevó a cabo la estafa? A través de un llamado donde le ofrecieron una computadora y le pidieron datos personales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho