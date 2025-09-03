FOTO: Estafaron a un jubilado y le robaron más de $2 millones

Un jubilado de 70 años fue víctima de una estafa telefónica a través de la cual le robaron $2.335.000 de sus ahorros, en la provincia de Santiago del Estero.

El episodio ocurrió este lunes a las 14, cuando el hombre acababa de almorzar y recibió un llamado cuyo número de teléfono tenía la característica de la provincia de Tucumán.

Del otro lado de la línea, un sujeto se presentó como integrante de un supuesto centro de jubilados de PAMI y le ofreció una computadora portátil sin costo alguno.

Según fuentes del Diario Panorama, para acceder al “beneficio”, el falso operador le pidió datos personales y de sus cuentas bancarias, el hombre accedió, pero en medio de la charla advirtió que en la pantalla de su celular se había abierto la página de su banco, sin que él la haya activado.

Luego de ese hecho, ingresó a su cuenta y descubrió que le habían sustraído el dinero mediante dos transferencias, una por $1.335.000 y otra por $1.000.000, enviadas a una cuenta a nombre de una mujer desconocida.

Finalmente, el hombre denunció el hecho en la Comisaría Nº 41, desde donde se inició una investigación para dar con los responsables.