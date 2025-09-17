Encontraron dos cuerpos en un descampado en Salta

Dos cuerpos, el de un hombre y una mujer de 22 años, fueron encontrados en un descampado de la provincia de Salta, y la Fiscalía Penal investiga las causas del hecho.

El episodio ocurrió en la noche del martes, alrededor de las 21, cuando en un sector de malezas donde funcionaba la ex cancha de Huachana, al final de la calle Córdoba.

Al llegar al lugar, los efectivos del Distrito de Prevención N°2 de la Policía y personal del Samec constataron que se trataba de una joven mujer y un hombre ya sin signos vitales, según manifestaron fuentes del medio El Tribuno de Salta.

Además, se conoció que ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes.

Por otro lado, la fiscal penal Dra. Filtrín dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, los peritajes de la escena y la autopsia de ambos cuerpos para determinar las causas de muerte.

Finalmente, los vecinos de la zona manifestaron que el lugar en donde se encontraban era muy oscuro y con abundante vegetación, utilizado como paso peatonal.