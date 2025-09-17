En vivo

Sociedad

Encontraron dos cuerpos en un descampado en Salta

Se conoció que ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes.

17/09/2025 | 16:06Redacción Cadena 3

FOTO: Encontraron dos cuerpos en un descampado en Salta

Dos cuerpos, el de un hombre y una mujer de 22 años, fueron encontrados en un descampado de la provincia de Salta, y la Fiscalía Penal investiga las causas del hecho.

El episodio ocurrió en la noche del martes, alrededor de las 21, cuando en un sector de malezas donde funcionaba la ex cancha de Huachana, al final de la calle Córdoba.

Al llegar al lugar, los efectivos del Distrito de Prevención N°2 de la Policía y personal del Samec constataron que se trataba de una joven mujer y un hombre ya sin signos vitales, según manifestaron fuentes del medio El Tribuno de Salta.

Además, se conoció que ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes.

Por otro lado, la fiscal penal Dra. Filtrín dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, los peritajes de la escena y la autopsia de ambos cuerpos para determinar las causas de muerte.

Finalmente, los vecinos de la zona manifestaron que el lugar en donde se encontraban era muy oscuro y con abundante vegetación, utilizado como paso peatonal.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se encontraron dos cuerpos en un descampado en Salta.

¿Quiénes eran las víctimas? Un hombre y una mujer de 22 años que estaban en situación de calle.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El episodio ocurrió en la noche del martes, alrededor de las 21.

¿Dónde fueron encontrados? En un sector de malezas donde funcionaba la ex cancha de Huachana.

¿Qué acciones se tomaron? La fiscal penal Dra. Filtrín dispuso peritajes y autopsias para investigar las causas de muerte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

