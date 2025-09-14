Elias "Pangaman" Xitavhudzi: aterrorizó a Sudáfrica con 16 asesinatos en 6 años

Elias Xitavhudzi, más conocido como "Pangaman" fue un asesino serial negro que mató a 16 mujeres blancas entre 1953 y 1959 en una etapa oscura de Sudáfrica, cuando estaba en pleno apogeo la segregación racial.

Si bien se desconoce cuándo nació, Xitavhudzi cometió todos sus ataques en Atteridgeville, lo que provocó que la población se mantenga atemorizada mientras este criminal cometía sus homicidios.

El apodo de "Pangaman" fue porque "panga" en el vocablo local significa machete, y justamente esa era el arma que utilizaba para degollar y asesinar así a sus víctimas.

Una vez que lograba matar a estas mujeres, con la misma herramienta las mutilaba, lo que hacía despertar más temor entre las habitantes de la zona cuando se enteraban de un nuevo homicidio.

Este criminal se mantuvo al acecho dentro de las sombras durante 6 años, mientras los pobladores reclamaban a la Policía que actuara más rápido e investigara las 24 horas para poder encontrarlo y atraparlo.

Con cada crimen dado a conocer el temor de los habitantes, sobre todo de las mujeres blancas iba creciendo, en medio de una situación de odio racial que vivía el país.

Xitavhudzi finalmente fue detenido por los efectivos policiales y fue condenado a la pena de muerte.

Una vez que fue arrestado y se confirmó que se trataba del asesino serial que azotaba ese municipio, la población sintió un gran alivio, más allá de la segregación racial que seguía vigente.

"Pangaman" fue ejecutado el 4 de noviembre de 1960.

Xitavhudzi fue el segundo asesino serial de Atteridgeville, pero lamentablemente no fue el último, ya que después de él hubo al menos otros cuatro criminales más que acecharon y atemorizaron a los habitantes de ese municipio.

El más reciente caso, aún no identificado, es el del "Mutilador de Atteridgeville".

De hecho, algunos pobladores creen que es el espíritu de "Pangaman" reencarnado en otras personas.