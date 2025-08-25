En vivo

Sociedad

El sapo, la tortuga y el loro hablador, monumentos naturales cordobeses

El reconocimiento de la Provincia busca preservar a estas y a otras especies emblemáticas que representan la biodiversidad y la identidad cultural de Córdoba.

25/08/2025 | 17:00

FOTO: Monumentos naturales cordobeses.

La provincia de Córdoba declaró a ocho especies de fauna como "monumentos naturales provinciales", una figura de máxima protección que busca garantizar su conservación, según un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Las especies incluidas son: el sapo de Achala (rhinella achaleusis), la tortuga chaqueña o terrestre (chelonoidis chilensis), el loro hablador (amazona aestiva), el águila coronada (buteogallus coronatus), el cóndor andino (vultur gryphus), el aguará guazú (chrysocyon brachyurus), el guanaco (lama guanicoe) y el pecarí chaqueño o quimilero (parachoerus wagneri).

El Gobierno informó que la selección de estas especies responde a las propuestas que realizaron diversos grupos de investigación convocados por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, quienes fundamentaron la relevancia ecológica, simbólica y sociocultural de cada una de ellas.

La ministra Victoria Flores explicó que la categoría de Monumento Natural “implica un reconocimiento y una protección integral para estas especies, ya que su declaración garantiza la implementación de Planes de Conservación específicos, con acciones orientadas a la protección de hábitats, la investigación científica y la educación ambiental”.

Al mismo tiempo, la designación busca consolidar un marco legal y técnico para fortalecer las políticas públicas provinciales en materia de conservación, y generar mayor conciencia social y compromiso ciudadano en torno a la defensa de estas especies.

Del proceso participaron equipos de especialistas que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto, Fundación Mil Aves; Parque de la Biodiversidad - Ente Municipal Biocórdoba; Centro de Rescate Tatú Carreta, Natura Argentina, entre otras instituciones.

Lectura rápida

¿Qué especies fueron declaradas monumentos naturales provinciales? Las especies son el sapo de Achala, la tortuga chaqueña, el loro hablador, el águila coronada, el cóndor andino, el aguará guazú, el guanaco y el pecarí chaqueño.

¿Quiénes participaron en el proceso de selección? Equipos de especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto, Fundación Mil Aves, entre otras instituciones.

¿Cuándo se publicó el decreto? El decreto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.

¿Dónde se lleva a cabo esta declaración? La declaración se realiza en la provincia de Córdoba, Argentina.

¿Por qué se declara a estas especies como monumentos naturales? Se busca garantizar su conservación y reconocer su relevancia ecológica, simbólica y sociocultural.

