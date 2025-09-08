El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei durante su show en Vélez

FOTO: El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

Lali Espósito deslumbró en la serie de shows que brindó en el estadio Vélez, donde acompañó las mejores canciones de su último álbum con un espectáculo cargado de referencias políticas en contra de Javier y Karina Milei.

En una de las cuatro funciones, la cantante estrenó su canción “Payaso” la cual fue indirectamente dirigida al presidente de los argentinos. "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", indica una de las estrofas, siendo una clara referencia a Milei.

Desde aquel su tuit "Qué peligroso" en plena campaña política del 2023, el presidente apuntó contra la artista en más de una ocasión, acusándola de vivir del Estado y nombrándola “Ladri Depósito”. Sin embargo, ella decidió no contestarle de manera pública, sino a través de su expresión artística.

En medio del escándalo por la difusión de audios de Diego Spagnuolo, que ponen a la hermana del Presidente en medio de la polémica al ser acusada de llevarse el 3% de presuntas coimas, cientos de militantes y opositores del Gobierno de Milei tomaron el “3” como motivo de burla a la situación.

Lali Espósito aprovechó su show para defenderse de las propias acusaciones de Milei hacia ella; mientras cantaba su hit “Quienes son?” y sonaba “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado”, la artista dejó un número 3 en sus manos, ironizando sobre la polémica con Karina Milei.

