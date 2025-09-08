El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei durante su show en Vélez
La cantante ironizó con la polémica que involucra a la hermana del presidente.
08/09/2025 | 07:48Redacción Cadena 3
FOTO: El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas
Lali Espósito deslumbró en la serie de shows que brindó en el estadio Vélez, donde acompañó las mejores canciones de su último álbum con un espectáculo cargado de referencias políticas en contra de Javier y Karina Milei.
En una de las cuatro funciones, la cantante estrenó su canción “Payaso” la cual fue indirectamente dirigida al presidente de los argentinos. "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", indica una de las estrofas, siendo una clara referencia a Milei.
Desde aquel su tuit "Qué peligroso" en plena campaña política del 2023, el presidente apuntó contra la artista en más de una ocasión, acusándola de vivir del Estado y nombrándola “Ladri Depósito”. Sin embargo, ella decidió no contestarle de manera pública, sino a través de su expresión artística.
En medio del escándalo por la difusión de audios de Diego Spagnuolo, que ponen a la hermana del Presidente en medio de la polémica al ser acusada de llevarse el 3% de presuntas coimas, cientos de militantes y opositores del Gobierno de Milei tomaron el “3” como motivo de burla a la situación.
Lali Espósito aprovechó su show para defenderse de las propias acusaciones de Milei hacia ella; mientras cantaba su hit “Quienes son?” y sonaba “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado”, la artista dejó un número 3 en sus manos, ironizando sobre la polémica con Karina Milei.
/Inicio Código Embebido/
Nuevo round. El canto que explotó en el show de Lali : "¡El que no salta votó a Milei!"
Los fanáticos de la artista gritaron contra el presidente apenas se conocidos los resultados en las elecciones bonaerenses. VIDEO.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el show de Lali Espósito?
Lali Espósito realizó un gesto contra Karina Milei durante su espectáculo en Vélez, haciendo referencia a un escándalo de coimas.
¿Quiénes son los protagonistas de esta historia?
Los protagonistas son Lali Espósito, Karina Milei y Javier Milei.
¿Qué hizo Lali durante su actuación?
La artista mostró un número 3 en sus manos mientras cantaba, en alusión a las acusaciones a Karina Milei.
¿Por qué es relevante este evento ahora?
La actuación de Lali se da en el marco de un escándalo que involucra a Karina Milei y acusaciones de coimas.
¿Cómo reaccionó el público ante esta situación?
Cientos de militantes y opositores tomaron el “3” como motivo de burla ante la controversia.
[Fuente: Noticias Argentinas]