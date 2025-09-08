El canto que explotó en el show de Lali : "¡El que no salta votó a Milei!"

Este domingo una gran parte del público cantó contra Javier Milei y el Gobierno en el show de Lali Espósito. Las arengas se exacerbaron tras la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses.

“¡El que no salta votó a Milei!“, fue la frase que más se repitió.

Mientras tanto en el estadio Vélez en la previa del recital de Lali Espósito.



"El que no salta votó a Milei". pic.twitter.com/KcjE7MGVsP — Radio Gráfica (@radiografica893) September 8, 2025

El gesto de Lali durante su show en Vélez que muchos tomaron como una indirecta a Karina Milei. (Foto: X/@HerMachadou)

Antes del show del domingo, Lali ya había tenido una gran performance el sábado. El recital estuvo marcado por varios momentos, como su cover de “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la presentación de su nuevo tema, “Payaso”.

???? LALI ESPÓSITO SORPRENDIÓ EN VÉLEZ CON UN CLÁSICO DE LOS REDONDOS



La artista volvió al estadio José Amalfitani y emocionó a miles de fanáticos con su versión de “Vencedores vencidos”. Además repasó sus grandes hits con una puesta imponente.#Lali #Vélez @primiciasyacom pic.twitter.com/gvIdCAPyzd — A24.com (@A24COM) September 7, 2025

Otro de los momentos que no pasó desapercibido fue cuando interpretó “Fanático”, canción que, según la propia explicación de la cantante, habla de todo aquel que desperdiga odio y violencia.

Lo cierto es que durante la coreografía de la canción, en un momento determinado Lali realizó una pose que enloqueció a los presentes y que muchos lo asociaron a Karina Milei y el caso de las presuntas coimas.