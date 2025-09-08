El canto que explotó en el show de Lali : "¡El que no salta votó a Milei!"
Los fanáticos de la artista gritaron contra el presidente apenas se conocidos los resultados en las elecciones bonaerenses. VIDEO.
08/09/2025 | 06:36Redacción Cadena 3
FOTO: Lali Espósito en Vélez.
Este domingo una gran parte del público cantó contra Javier Milei y el Gobierno en el show de Lali Espósito. Las arengas se exacerbaron tras la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses.
“¡El que no salta votó a Milei!“, fue la frase que más se repitió.
Mientras tanto en el estadio Vélez en la previa del recital de Lali Espósito.— Radio Gráfica (@radiografica893) September 8, 2025
"El que no salta votó a Milei". pic.twitter.com/KcjE7MGVsP
El gesto de Lali durante su show en Vélez que muchos tomaron como una indirecta a Karina Milei. (Foto: X/@HerMachadou)
Antes del show del domingo, Lali ya había tenido una gran performance el sábado. El recital estuvo marcado por varios momentos, como su cover de “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la presentación de su nuevo tema, “Payaso”.
???? LALI ESPÓSITO SORPRENDIÓ EN VÉLEZ CON UN CLÁSICO DE LOS REDONDOS— A24.com (@A24COM) September 7, 2025
La artista volvió al estadio José Amalfitani y emocionó a miles de fanáticos con su versión de “Vencedores vencidos”. Además repasó sus grandes hits con una puesta imponente.#Lali #Vélez @primiciasyacom pic.twitter.com/gvIdCAPyzd
Otro de los momentos que no pasó desapercibido fue cuando interpretó “Fanático”, canción que, según la propia explicación de la cantante, habla de todo aquel que desperdiga odio y violencia.
Lo cierto es que durante la coreografía de la canción, en un momento determinado Lali realizó una pose que enloqueció a los presentes y que muchos lo asociaron a Karina Milei y el caso de las presuntas coimas.