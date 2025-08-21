FOTO: El Ministerio de Salud dio a conocer el listado final de ingresantes a residencias médicas 2025

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer el listado final de ingresantes a residencias médicas 2025, ordenado según el desempeño y trayectoria académica, que en este año se implementó con un plus de 5 puntos para quienes realizaron sus estudios en universidades del país.

El orden de mérito final que define el ingreso a las residencias médicas 2025 ya se encuentra disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

En cumplimiento con las instancias establecidas, el proceso de adjudicación de cargos se realizó entre el 25 y 29 de agosto y, a partir del 1° de septiembre, los ingresantes pudieron iniciar sus residencias, tal como estaba previsto.

De acuerdo a la Resolución 1164/2025, para el cálculo del orden de mérito se incorporó un adicional de 5 puntos para quienes realizaron la totalidad de su carrera de grado en universidades argentinas.

De esta manera, se buscó corregir las inequidades que históricamente se generaban a partir de las diferencias en el sistema de cálculo del promedio académico entre universidades argentinas y extranjeras.

Los próximos ingresantes tuvieron que elegir entre dos modalidades de contratación diferentes para realizar esta formación de posgrado en servicio.

Mediante la actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas, la cartera sanitaria nacional estableció dos opciones posibles: Beca Institución o Beca Ministerio. Ambas modalidades continuaron siendo financiadas por el Estado nacional.

Los residentes que eligieron la primera opción fueron contratados directamente por la institución en la que realizaron su residencia, percibieron el monto de la misma sin descuentos y tuvieron la posibilidad de sumar bonificaciones adicionales brindadas por el establecimiento. El seguro contra accidentes y el seguro de salud fueron cubiertos por la institución.

Por el contrario, quienes optaron por la 'Beca Ministerio' percibieron sus ingresos con los descuentos previstos en el régimen previsional, fueron incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado nacional y no tuvieron acceso a los bonos que otorgue la institución. Los seguros contra accidentes debieron ser cubiertos por la institución.

Además, los residentes que habían iniciado sus residencias en años anteriores también pudieron optar por cambiar de modalidad. Quienes decidieron no hacerlo, no verían modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento.

La formación de posgrado en servicios fue una herramienta estratégica para fortalecer la especialización profesional y cada profesional tuvo derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla.

El ministerio puntualizó que el orden de mérito final pudo consultarse en el link: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/concurso-unificado/orden-de-merito-y-adjudicaciones