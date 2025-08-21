En vivo

Sociedad

El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado

Es ante la sospecha de que organismos públicos tienen cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.

21/08/2025 | 13:04Redacción Cadena 3

FOTO: El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado

El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

Frente a esta pesquisa, el juez Ernesto Kreplak le revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación.

En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, "no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter".

Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Respecto a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

Lectura rápida

¿Por qué el Ministerio de Salud dejó de ser querellante?
Por sospechas de responsabilidad de organismos públicos en la causa por fentanilo contaminado.

¿Quiénes fueron detenidos en la causa?
Diego y Damián García, Nilda Furfaro, Javier Tchukran, entre otros directivos de HLB Pharma y Ramallo.

¿Qué hizo el juez Kreplak con respecto al Ministerio de Salud?
Le revocó su rol de parte querellante en la causa.

¿Cuál fue la razón de la revocación del rol querellante?
La falta de argumentos suficientes para mantener su legitimación activa.

¿Qué se espera de Ariel García Furfaro?
Que preste declaración indagatoria tras entregarse en la alcaidía de Ezeiza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

