El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado
Es ante la sospecha de que organismos públicos tienen cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.
21/08/2025 | 13:04Redacción Cadena 3
De acuerdo a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.
Frente a esta pesquisa, el juez Ernesto Kreplak le revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación.
En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, "no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter".
Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.
Respecto a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.
[Fuente: Noticias Argentinas]