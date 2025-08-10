El Garrahan vuelve a parar el próximo miércoles
Será en contra del recorte presupuestario implementado por el Gobierno Nacional y de los bajos salarios que perciben desde hace más de un año y medio.
10/08/2025 | 17:10Redacción Cadena 3
FOTO: La lucha por el Garrahan: médicos en pie de guerra
El Hospital Garrahan volverá a realizar un paro el próximo miércoles 13, en contra del recorte presupuestario implementado por el Gobierno Nacional y de los bajos salarios que perciben desde hace más de un año y medio.
Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución confirmaron, también, que ese mismo día, habrá una movilización y una nueva asamblea “para definir” si llevarán a cabo “una caravana y un ruidazo a la Quinta Presidencial de Olivos”, bajo la consigna “que el Presidente escuche al Garrahan”.
“Estamos trabajando para organizar una gran acción federal para el 27 de agosto, con el objetivo de visibilizar, en todo el país, la situación del Hospital Garrahan, la salud pública, la universidad y el CONICET”, aseguraron.
/Inicio Código Embebido/
Conflicto salarial en el Hospital Garrahan. La emotiva anécdota de Lali Espósito sobre el Hospital Garrahan y su accidente
La artista compartió su experiencia en el marco de un proyecto de ley de Emergencia Pediátrica, mientras los trabajadores del Hospital Garrahan protestan por los ajustes del gobierno.
/Fin Código Embebido/
La semana pasada, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, explicó que las cifras del “presunto” aumento de presupuesto que divulga el oficialismo son de “gastos operativos y de funcionamiento logístico” de la institución y no de salarios.
En la misma línea, apuntó contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, quien fue uno de los funcionarios que sostuvo que se les otorgó un aumento: “Jamás pisó el hospital y no sabe de lo que habla. Por eso, sus declaraciones generan espanto y repulsión”, manifestó Lezana.
Para finalizar, señaló que si el presidente Javier Milei propone a vetar la Ley de Emergencia Pediátrica que se votó en el Congreso la semana pasada, “se va a desatar un vendaval de repudio social”: “Estamos convencidos de eso por el nivel de solidaridad que recibimos y por la conciencia que tenemos en el hospital de lo que estamos defendiendo”, concluyó.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo el 13 de este mes? Un paro en el Hospital Garrahan en protesta por el recorte presupuestario y los bajos salarios.
¿Quiénes organizan la movilización? Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan.
¿Qué se planea para el 27 de agosto? Una gran acción federal para visibilizar la situación del Hospital Garrahan y la salud pública.
¿Qué dijo Norma Lezana sobre el presupuesto? Que las cifras divulgadas por el oficialismo son de “gastos operativos” y no de salarios.
¿Qué sucederá si se veta la Ley de Emergencia Pediátrica? Se desatará un vendaval de repudio social, según Lezana.