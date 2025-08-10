En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Agropecuario

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Chaco For Ever vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El Garrahan vuelve a parar el próximo miércoles

Será en contra del recorte presupuestario implementado por el Gobierno Nacional y de los bajos salarios que perciben desde hace más de un año y medio.

10/08/2025 | 17:10Redacción Cadena 3

FOTO: La lucha por el Garrahan: médicos en pie de guerra

El Hospital Garrahan volverá a realizar un paro el próximo miércoles 13, en contra del recorte presupuestario implementado por el Gobierno Nacional y de los bajos salarios que perciben desde hace más de un año y medio.

Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución confirmaron, también, que ese mismo día, habrá una movilización y una nueva asamblea “para definir” si llevarán a cabo “una caravana y un ruidazo a la Quinta Presidencial de Olivos”, bajo la consigna “que el Presidente escuche al Garrahan”.

“Estamos trabajando para organizar una gran acción federal para el 27 de agosto, con el objetivo de visibilizar, en todo el país, la situación del Hospital Garrahan, la salud pública, la universidad y el CONICET”, aseguraron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La semana pasada, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, explicó  que las cifras del “presunto” aumento de presupuesto que divulga el oficialismo son de “gastos operativos y de funcionamiento logístico” de la institución y no de salarios.

En la misma línea, apuntó contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, quien fue uno de los funcionarios que sostuvo que se les otorgó un aumento: “Jamás pisó el hospital y no sabe de lo que habla. Por eso, sus declaraciones generan espanto y repulsión”, manifestó Lezana.

Para finalizar, señaló que si el presidente Javier Milei propone a vetar la Ley de Emergencia Pediátrica que se votó en el Congreso la semana pasada, “se va a desatar un vendaval de repudio social”: “Estamos convencidos de eso por el nivel de solidaridad que recibimos y por la conciencia que tenemos en el hospital de lo que estamos defendiendo”, concluyó.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo el 13 de este mes? Un paro en el Hospital Garrahan en protesta por el recorte presupuestario y los bajos salarios.

¿Quiénes organizan la movilización? Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan.

¿Qué se planea para el 27 de agosto? Una gran acción federal para visibilizar la situación del Hospital Garrahan y la salud pública.

¿Qué dijo Norma Lezana sobre el presupuesto? Que las cifras divulgadas por el oficialismo son de “gastos operativos” y no de salarios.

¿Qué sucederá si se veta la Ley de Emergencia Pediátrica? Se desatará un vendaval de repudio social, según Lezana.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho