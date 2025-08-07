La emotiva anécdota de Lali Espósito sobre el Hospital Garrahan y su accidente
La artista compartió su experiencia en el marco de un proyecto de ley de Emergencia Pediátrica, mientras los trabajadores del Hospital Garrahan protestan por los ajustes del gobierno.
07/08/2025 | 17:23Redacción Cadena 3
Una emotiva anécdota de Lali Espósito sobre el Hospital Garrahan se hizo conocida en las últimas, en medio de un proyecto de ley de Emergencia Pediátrica y fuertes reclamos de los trabajadores de la institución en contra de los ajustes del Gobierno de Javier Milei, por los bajos salarios que perciben.
Con un contexto que pone en el centro del foco de atención al conflicto salarial de los médicos y residentes pediátricos, la reconocida artista contó: "Tuve un accidente doméstico cuando tenía siete años, donde me corté la mano mal cuando jugaba con mi hermano ¡Imaginate la manito de una nena de siete años!"
“Casi pierdo los dedos y me quedaron colgando. Me hicieron una operación de reconstrucción milagrosa que sólo la podría hacer el Garrahan y tengo mi mano entera, con mis dedos. Sino, mi vida hubiera sido otra”, continuó Lali con cierta nostalgia en la voz.
Ante un rotundo tono de agradecimiento, Espósito cerró: "Tuve un accidente y me salvaron la mano en el Garrahan. Una niña sin recursos. Hospital público, mega ídolos. Era impensado que un accidente así pueda terminar bien".
Lectura rápida
¿Qué anécdota compartió Lali Espósito? Lali Espósito narró su experiencia tras un accidente doméstico que requirió atención en el Hospital Garrahan.
¿Cuántos años tenía Lali cuando sufrió el accidente? Tuvo el accidente a los siete años.
¿Qué se planteó en el contexto de la anécdota? Se discute un proyecto de ley de Emergencia Pediátrica y reclamos salariales de trabajadores.
¿Qué agradeció Lali sobre el Garrahan? Agradeció el milagro de la operación que le salvó la mano.
¿Qué resaltó sobre el acceso a la atención médica? Destacó que era una niña sin recursos y que el hospital público hizo posible su recuperación.
[Fuente: Noticias Argentinas]