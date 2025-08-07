La emotiva anécdota de Lali Espósito sobre el Hospital Garrahan y su accidente

FOTO: “Tuve un accidente y me salvaron”: la emotiva anécdota de Lali Espósito sobre el Hospital Garrahan

Una emotiva anécdota de Lali Espósito sobre el Hospital Garrahan se hizo conocida en las últimas, en medio de un proyecto de ley de Emergencia Pediátrica y fuertes reclamos de los trabajadores de la institución en contra de los ajustes del Gobierno de Javier Milei, por los bajos salarios que perciben.

Con un contexto que pone en el centro del foco de atención al conflicto salarial de los médicos y residentes pediátricos, la reconocida artista contó: "Tuve un accidente doméstico cuando tenía siete años, donde me corté la mano mal cuando jugaba con mi hermano ¡Imaginate la manito de una nena de siete años!"

“Casi pierdo los dedos y me quedaron colgando. Me hicieron una operación de reconstrucción milagrosa que sólo la podría hacer el Garrahan y tengo mi mano entera, con mis dedos. Sino, mi vida hubiera sido otra”, continuó Lali con cierta nostalgia en la voz.

Ante un rotundo tono de agradecimiento, Espósito cerró: "Tuve un accidente y me salvaron la mano en el Garrahan. Una niña sin recursos. Hospital público, mega ídolos. Era impensado que un accidente así pueda terminar bien".