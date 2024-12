El emotivo mensaje de Navidad del “Bocha” Houriet para los oyentes de Cadena 3

El histórico relator de Cadena 3, Carlos el “Bocha” Houriet, les envió un emocionante mensaje a los oyentes de la radio en vísperas de la Navidad.

En un año en el que el “Bocha” superó grandes desafíos de salud, comparte reflexiones sobre la vida y el amor, agradece el apoyo recibido durante este periodo difícil y destaca la importancia de valorar a quienes nos rodean.

"Este ha sido el peor año en materia de salud de mi vida, pero también un año lleno de sensaciones y amor", expresó. Aseguró que, tras sobrevivir a momentos críticos, ha regresado a su círculo íntimo, ese grupo de amigos y familiares que se vuelve cada vez más pequeño en tiempos de individualismo y fanatismo.

El mensaje resuena con la idea de que "esos que darían la vida por vos en un segundo" son los que realmente importan.

Reflexionando sobre el amor, sostiene que "el amor es como los perros", haciendo hincapié en que el afecto verdadero se gana con el tiempo y el esfuerzo. "Ese amor que ganaste o no, y que tenés que seguir trabajando para hacerlo, no es inmortal", advierte, instando a no postergar los sentimientos y a expresar el cariño hacia aquellos que son importantes en nuestras vidas.

Finalmente, invita a los demás a aprovechar este fin de año para reconectar con sus seres queridos: "Recordá siempre que no son inmortales y que nadie te puede garantizar quién se va a ir primero". Con un mensaje de esperanza, desea a todos un "hermoso fin de año" y un "hermoso reencuentro" con aquellos que se deben reencontrar.

Mirá el mensaje completo del "Bocha":

