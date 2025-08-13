En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El Congreso debatirá sobre el fentanilo tras presión de familiares de víctimas

Luego de la presión de familiares, el Congreso llevará adelante un debate sobre el fentanilo y su impacto. Se busca conformar una comisión investigadora para aclarar responsabilidades.

13/08/2025 | 13:21Redacción Cadena 3

FOTO: Se conforma una comisión para debatir el fentanilo.

  1. Audio. El Congreso debatirá sobre el fentanilo tras presión de familiares de víctimas

    Cadena 3

    Episodios

El Congreso argentino se dispone a debatir sobre el fentanilo. Luego de la presión ejercida por familiares de las víctimas, se logró conformar una comisión para tratar este asunto en el parlamento.

La reunión de la comisión de salud ocurrió después de que familiares pidieran explicaciones a varios diputados de los bloques de La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO. Esta acción se produce tras el fracaso del pedido de Silvana Giudici para establecer una comisión investigadora.

El presidente de la comisión de salud, el diputado kirchnerista Pablo Yedlin, aclaró la situación y señaló que "no hay ni ocultamiento ni vocación de encubrir nada. Queremos ir hasta las últimas consecuencias.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la reunión no dio lugar a la conformación de la comisión investigadora, sino que discutió un pedido de informe que se elevará al Poder Ejecutivo.

Este pedido de informes incluye 26 preguntas, entre las que se solicita información sobre el proceso de habilitación de laboratorios, la trazabilidad del fentanilo contaminado y quiénes son los accionistas detrás de estas empresas desde 2020 hasta la fecha.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, destacan la importancia de investigar no solo las muertes causadas por el fentanilo, sino también los nexos políticos.

Se busca esclarecer las responsabilidades sobre la comercialización casi liberada del fentanilo en las provincias argentinas.

Lectura rápida

¿Qué se debatirá en el Congreso argentino? Se debatirá sobre el fentanilo y se conformará una comisión para tratar el asunto.

¿Quiénes presionaron para el debate? Familiares de las víctimas ejercieron presión para que se tratara el tema en el parlamento.

¿Qué dijo Pablo Yedlin sobre la investigación? Aclaró que "no hay ni ocultamiento ni vocación de encubrir nada" y que quieren ir hasta las últimas consecuencias.

¿Qué incluye el pedido de informes? Incluye 26 preguntas sobre el proceso de habilitación de laboratorios y la trazabilidad del fentanilo contaminado.

¿Cuál es el objetivo de la investigación? Esclarecer las responsabilidades sobre la comercialización del fentanilo en las provincias argentinas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho