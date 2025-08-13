El Congreso debatirá sobre el fentanilo tras presión de familiares de víctimas
Luego de la presión de familiares, el Congreso llevará adelante un debate sobre el fentanilo y su impacto. Se busca conformar una comisión investigadora para aclarar responsabilidades.
13/08/2025 | 13:21Redacción Cadena 3
FOTO: Se conforma una comisión para debatir el fentanilo.
El Congreso argentino se dispone a debatir sobre el fentanilo. Luego de la presión ejercida por familiares de las víctimas, se logró conformar una comisión para tratar este asunto en el parlamento.
La reunión de la comisión de salud ocurrió después de que familiares pidieran explicaciones a varios diputados de los bloques de La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO. Esta acción se produce tras el fracaso del pedido de Silvana Giudici para establecer una comisión investigadora.
El presidente de la comisión de salud, el diputado kirchnerista Pablo Yedlin, aclaró la situación y señaló que "no hay ni ocultamiento ni vocación de encubrir nada. Queremos ir hasta las últimas consecuencias.”
Sin embargo, la reunión no dio lugar a la conformación de la comisión investigadora, sino que discutió un pedido de informe que se elevará al Poder Ejecutivo.
Este pedido de informes incluye 26 preguntas, entre las que se solicita información sobre el proceso de habilitación de laboratorios, la trazabilidad del fentanilo contaminado y quiénes son los accionistas detrás de estas empresas desde 2020 hasta la fecha.
Además, destacan la importancia de investigar no solo las muertes causadas por el fentanilo, sino también los nexos políticos.
Se busca esclarecer las responsabilidades sobre la comercialización casi liberada del fentanilo en las provincias argentinas.
