El Colegio de Abogados celebra su centenario en el Teatro San Martín

El Colegio de Abogados de Córdoba celebrará su centenario este jueves 28 de agosto con un acto central en el Teatro San Martín.

El evento será desde las 12 con entrada libre y gratuita y la presencia de autoridades provinciales, municipales y referentes de la abogacía nacional e internacional.

Participará, por primera vez en Argentina, el Decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, quien además es Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.

Ribón formará parte del acto central y disertará en las jornadas académicas, las cuales se llevarán a cabo ese mismo jueves desde las 16. Las mismas continuarán el viernes 29 en el Auditorio del Colegio de Abogados.

Además, contará con la presencia de Ricardo Lorenzetti y Aída Kemelmajer de Carlucci, miembros de la comisión redactora del código civil y comercial de la Nación, junto a destacados juristas nacionales y cordobeses.

Las actividades forman parte de un programa conmemorativo que incluirá la inauguración del aula Dr Adán Ferrer, charla sobre la inteligencia artificial para abogados a cargo del magister Gastón Bielli. Además, de una gala de cierre por el Día de la Abogacía.