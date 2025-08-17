FOTO: Dramático testimonio: un padre relató la lucha de su bebé tras un presunto envenenamiento con fentanilo

Darío compartió el difícil momento que atraviesa su familia después de que su bebé, Giovanni, sufriera un grave episodio respiratorio. El hombre relató que el pequeño, que se recuperaba en su hogar, debió ser internado nuevamente en terapia intensiva, pero actualmente mostró signos de mejoría.

La familia, oriunda de Córdoba, denunció que el pequeño habría recibido fentanilo contaminado en la clínica en la que nació. Según explicaron, luego de presentar complicaciones respiratorias, los médicos de neonatología debieron intubarlo y le administraron el sedante para evitar que reaccionara contra el respirador.

Solo después de la alerta emitida por la ANMAT el 9 de mayo, cuando se detectó la contaminación de ciertos lotes del fármaco, la familia sospechó un vínculo entre el sedante y el agravamiento del cuadro clínico de su hijo.

A partir de ese momento, el equipo médico cambió la sedación de Giovanni a morfina. No obstante, según la familia, el pequeño ya había contraído Klebsiella, una superbacteria resistente a los antibióticos que, denuncian, habría ingresado junto al medicamento adulterado.

Darío relató por Radio Rivadavia que el bebé se recupera "de a poquito" y afirmó que, a raíz del incidente, padece de “secuelas a nivel respiratorio”.

Finalmente, el padre aseguró que su hijo va a requerir la atención de "muchos especialistas" para su recuperación, un proceso que podría tomar "varios años", ya que sus pulmones son “muy sensibles” y podría necesitar “oxígeno después en la casa”.