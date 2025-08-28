Dos camionetas chocaron en Parque Patricios y dañaron un local de comida rápida

Dos camionetas que circulaban por el barrio porteño de Parque Patricios chocaron en la madrugada de este jueves y provocaron daños materiales cuando una de estas se subió a la vereda y terminó en la entrada de un local de comidas rápidas que se encuentra en la esquina de Av. Caseros y Av. Entre Ríos.

Afortunadamente no se reportaron heridos tras el accidente que generó daños materiales en el establecimiento.

Las autoridades policiales acudieron al lugar para realizar las pericias correspondientes y regular el tránsito tras la situación.

Este tipo de incidentes reabre el debate sobre la seguridad vial en la zona, un punto que ha sido objeto de reclamos por parte de los vecinos.