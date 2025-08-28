En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Dos camionetas chocaron en Parque Patricios y dañaron un local de comida rápida

Ocurrió en el cruce de las Avenidas Caseros y Entre Ríos. No se reportaron heridos pero sí daños materiales.

28/08/2025 | 06:26Redacción Cadena 3

FOTO: Choque entre dos camionetas en Parque Patricios dejó daños materiales

Dos camionetas que circulaban por el barrio porteño de Parque Patricios chocaron en la madrugada de este jueves y provocaron daños materiales cuando una de estas se subió a la vereda y terminó en la entrada de un local de comidas rápidas que se encuentra en la esquina de Av. Caseros y Av. Entre Ríos.

Afortunadamente no se reportaron heridos tras el accidente que generó daños materiales en el establecimiento. 

Las autoridades policiales acudieron al lugar para realizar las pericias correspondientes y regular el tránsito tras la situación. 

Este tipo de incidentes reabre el debate sobre la seguridad vial en la zona, un punto que ha sido objeto de reclamos por parte de los vecinos. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre dos camionetas en Parque Patricios.

¿Quiénes fueron los involucrados? Dos camionetas que circulaban por la zona.

¿Cuándo sucedió? En la madrugada del jueves.

¿Dónde ocurrió el incidente? En el cruce de Av. Caseros y Av. Entre Ríos.

¿Cómo fue el accidente? Una camioneta se subió a la vereda y causó daños en un local.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho