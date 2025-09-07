En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Domingo soleado y con ascenso de temperatura en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

La jornada arrancó fría, con 7.7 °C a las 7 de la mañana, pero se espera que sea más agradable que ayer. La temperatura seguirá aumentando los próximos días. El detalle.

07/09/2025 | 07:18Redacción Cadena 3

FOTO: La jornada invita a una tarde al aire libre.

El clima en Córdoba se presenta estable y con buenas condiciones para los próximos días, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Este domingo 7 de septiembre se espera una jornada fresca, con mínima de 4° y máxima de 19°, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, pero con ascenso de temperatura en relación a los últimos días.

Para el lunes 8 el tiempo mejorará con un leve ascenso de la temperatura: la mínima será de 6° y la máxima de 23°, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias. El martes 9 continuará la tendencia de aumento térmico, con registros que irán de 9° a 24° y cielo mayormente soleado.

El miércoles 10 será el día más cálido de la semana, con una máxima prevista en 26° y mínima de 12°, acompañado de sol pleno. El jueves 11 también se anticipa agradable, con temperaturas entre 11° y 25°, en un marco de cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Hacia el final de la semana se espera un leve descenso. El viernes 12 la máxima rondará los 22° y el sábado 13 los 21°, con mañanas frescas que oscilarán en torno a los 10° y 11°, respectivamente. En ambos días se prevén intervalos nubosos, aunque sin lluvias en el horizonte inmediato.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho