Domingo soleado y con ascenso de temperatura en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

El clima en Córdoba se presenta estable y con buenas condiciones para los próximos días, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Este domingo 7 de septiembre se espera una jornada fresca, con mínima de 4° y máxima de 19°, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, pero con ascenso de temperatura en relación a los últimos días.

Para el lunes 8 el tiempo mejorará con un leve ascenso de la temperatura: la mínima será de 6° y la máxima de 23°, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias. El martes 9 continuará la tendencia de aumento térmico, con registros que irán de 9° a 24° y cielo mayormente soleado.

El miércoles 10 será el día más cálido de la semana, con una máxima prevista en 26° y mínima de 12°, acompañado de sol pleno. El jueves 11 también se anticipa agradable, con temperaturas entre 11° y 25°, en un marco de cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Hacia el final de la semana se espera un leve descenso. El viernes 12 la máxima rondará los 22° y el sábado 13 los 21°, con mañanas frescas que oscilarán en torno a los 10° y 11°, respectivamente. En ambos días se prevén intervalos nubosos, aunque sin lluvias en el horizonte inmediato.