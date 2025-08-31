En vivo

Argentina

Santa Misa

   

Rosario

La música de la Heat

Música

Domingos Populares

 

Random domingos

Sociedad

Domingo nublado y fresco en Córdoba tras el diluvio: así seguirá el tiempo

La jornada arrancó con lloviznas, luego de una noche donde se registraron intensas precipitaciones en la capital provincial y alrededores. Mirá el pronóstico extendido.

31/08/2025 | 07:38Redacción Cadena 3

FOTO: Lluvias en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: La ciudad de Córdoba bajo la lluvia. (Foto: Daniel Cáceres).

Córdoba amaneció gris y con lloviznas tras el diluvio del sábado por la noche por la llamada tormenta de Santa Rosa.

La ciudad despertó este domingo con un cielo totalmente cubierto, lluvias aisladas y una temperatura de 12,2° a las 7 de la mañana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá fresca y con inestabilidad. Se prevén lluvias intermitentes durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70% en las primeras horas del día, y entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 10° de mínima y los 16° de máxima.

De cara a la semana, el lunes tendrá una leve mejora con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 7° y 18°.

El martes se espera un repunte más marcado con máxima de 23°, aunque el miércoles volvería la nubosidad y el descenso térmico. El frío regresaría hacia el viernes y sábado, con mínimas cercanas a los 5° y máximas que no superarían los 15°.

