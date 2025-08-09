En vivo

Una mañana para todos

Sociedad

Docentes y Nodocentes de la UBA inician paro y jornada de visibilización por recomposición salarial

El 11 de agosto, el sector docente llevará adelante un paro de 24 horas y no iniciará las clases del segundo cuatrimestre.

09/08/2025 | 11:52Redacción Cadena 3

FOTO: Docentes y Nodocentes de la UBA inician paro y jornada de visibilización por recomposición salarial

Docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires, nucleados en ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarixs, realizarán este 11 y 12 de agosto un paro y una jornada de visibilización.

El 11 de agosto, el sector docente llevó adelante un paro de 24 horas y no inició las clases del segundo cuatrimestre.

El 12 de agosto, trabajadores y trabajadoras de la UBA organizaron actividades de visibilización en facultades, institutos y hospitales universitarios. Las acciones incluyeron clases públicas, radios abiertas y charlas informativas.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios estaban mayoritariamente bajo la línea de pobreza.

Cagnacci señaló que no entendió cuál fue el proyecto de país del Gobierno sin educación, ciencia y salud, ni sin estudiantes que pudieran formarse en una universidad pública y gratuita de calidad.

El dirigente remarcó que muchos de los problemas podrían resolverse si el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en Diputados, se convirtiera en ley.

Cagnacci pidió a los senadores que aprobaran la norma para sacar del ahogamiento al sistema universitario público y advirtió que evaluarían los pasos a seguir si el Gobierno la veta.

Lectura rápida

¿Cuándo se lleva a cabo el paro? El paro se realizó los días 11 y 12 de agosto.

¿Quiénes participan en la protesta? Docentes y nodocentes de la UBA, miembros de varias organizaciones sindicales.

¿Qué actividades programaron para el 12 de agosto? Se programaron actividades de visibilización como clases públicas y radios abiertas.

¿Qué afirmó Emiliano Cagnacci sobre el Gobierno? Cagnacci afirmó que el Gobierno no escucha y no propone mejoras salariales.

Qué se espera de la Ley de Financiamiento Universitario? Se esperaba que la ley aprobara soluciones para el sistema universitario público.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Opinión

