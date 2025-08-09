FOTO: Docentes y Nodocentes de la UBA inician paro y jornada de visibilización por recomposición salarial

Docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires, nucleados en ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarixs, realizarán este 11 y 12 de agosto un paro y una jornada de visibilización.

El 11 de agosto, el sector docente llevó adelante un paro de 24 horas y no inició las clases del segundo cuatrimestre.

El 12 de agosto, trabajadores y trabajadoras de la UBA organizaron actividades de visibilización en facultades, institutos y hospitales universitarios. Las acciones incluyeron clases públicas, radios abiertas y charlas informativas.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios estaban mayoritariamente bajo la línea de pobreza.

Cagnacci señaló que no entendió cuál fue el proyecto de país del Gobierno sin educación, ciencia y salud, ni sin estudiantes que pudieran formarse en una universidad pública y gratuita de calidad.

El dirigente remarcó que muchos de los problemas podrían resolverse si el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en Diputados, se convirtiera en ley.

Cagnacci pidió a los senadores que aprobaran la norma para sacar del ahogamiento al sistema universitario público y advirtió que evaluarían los pasos a seguir si el Gobierno la veta.