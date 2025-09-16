En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron en Gerli y Dock Sud a dos menores que robaron un auto en La Boca

El procedimiento fue producto de una investigación de la División Investigaciones Comunal 4.

16/09/2025 | 14:00Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron en Gerli y Dock Sud a dos menores que robaron un auto en La Boca

Dos menores, de 17 años, fueron detenidos por robar a mano armada un auto, en el barrio porteño de La Boca, luego de dos allanamientos realizados en Gerli y Dock Sud, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue producto de una investigación de la División Investigaciones Comunal 4 y se concretaron en dos inmuebles ubicados en Tres Sargentos al 1600 (Gerli) y 10 de Diciembre al 1100 (Dock Sud).

En los operativos que incluyó la participación de personal de la Policía Bonaerense, se detuvo a los imputados y se incautaron un revólver calibre 22, una réplica de pistola 9 mm, un lente reconocido por la víctima, dos celulares, una gorra negra y un par de zapatillas utilizadas al momento del hecho.

El vehículo sustraído, un Volkswagen Polo Track gris oscuro había sido robado el 23 de agosto en La Boca, cuando la víctima fue sorprendida a mano armada por los ladrones que rápidamente se dieron a la fuga.

Finalmente, la investigación permitió identificar a los autores en menos de una semana y tras las detenciones, el Juzgado Nacional de Menores N°4, a cargo del Dr. Cristian Von Leers, y el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Lomas de Zamora, dispusieron el traslado de los menores al Instituto Inchausti.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron detenidos? Dos menores de 17 años.

¿Qué tipo de delito cometieron? Robaron un auto a mano armada.

¿Dónde ocurrió el robo? En La Boca, Buenos Aires.

¿Cuál fue el vehículo robado? Un Volkswagen Polo Track gris oscuro.

¿Qué se incautó durante las detenciones? Un revólver, una réplica de pistola, celulares y zapatillas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho