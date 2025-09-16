FOTO: Detuvieron en Gerli y Dock Sud a dos menores que robaron un auto en La Boca

Dos menores, de 17 años, fueron detenidos por robar a mano armada un auto, en el barrio porteño de La Boca, luego de dos allanamientos realizados en Gerli y Dock Sud, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue producto de una investigación de la División Investigaciones Comunal 4 y se concretaron en dos inmuebles ubicados en Tres Sargentos al 1600 (Gerli) y 10 de Diciembre al 1100 (Dock Sud).

En los operativos que incluyó la participación de personal de la Policía Bonaerense, se detuvo a los imputados y se incautaron un revólver calibre 22, una réplica de pistola 9 mm, un lente reconocido por la víctima, dos celulares, una gorra negra y un par de zapatillas utilizadas al momento del hecho.

El vehículo sustraído, un Volkswagen Polo Track gris oscuro había sido robado el 23 de agosto en La Boca, cuando la víctima fue sorprendida a mano armada por los ladrones que rápidamente se dieron a la fuga.

Finalmente, la investigación permitió identificar a los autores en menos de una semana y tras las detenciones, el Juzgado Nacional de Menores N°4, a cargo del Dr. Cristian Von Leers, y el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Lomas de Zamora, dispusieron el traslado de los menores al Instituto Inchausti.