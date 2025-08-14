FOTO: Detuvieron al padre de un miembro de "Los Monos" por amenazar a una mujer

El padre de un miembro de la organización narcocriminal "Los Monos", condenado a prisión perpetua por múltiples delitos, fue detenido por amenazar a una mujer de 36 años en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez.

El sospechoso fue identificado como Cristian Andrés Avalle, progenitor de Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, quien se desempeñó como el cabecilla de una banda delictiva que realizó homicidios, extorsiones y balaceras.

La vecina de la calle Edison al 100 alertó al 911 por ser intimidada por el presunto implicado durante la tarde de este miércoles.

Según denunció, Avalle concurrió a la puerta de su domicilio, donde la intimidó con herirla con un arma de fuego si no le entregaba dinero en efectivo, al tiempo que la damnificada informó una descripción física y la finca en la que reside el supuesto agresor.

Con los datos aportados, oficiales de la Policía de Acción Táctica se dirigieron a la vivienda del acusado y no detectaron ningún revólver en su poder.

Avalle fue detenido y trasladado a la seccional 25ª, las autoridades lo notificaron de la causa por amenazas.

La Justicia sentenció en marzo pasado al hijo del sindicado a prisión perpetua por liderar una organización que cometió diez crímenes.

Cristian Nicolás "Pupito" Avalle se encuentra arrestado desde 2019, purgó condenas por robo, y recibió la pena máxima por abuso de armas, intimidación pública, amenazas coactivas y asesinatos, en los cuales actuó como coautor e instigador.