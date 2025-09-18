Detuvieron a otro de los delincuentes más peligrosos en Santa Fe: está acusado por homicidio
El gobierno local había ofrecido una recompensa de $25 millones para dar con su paradero.
18/09/2025 | 17:16Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a otro de los delincuentes más peligrosos en Santa Fe: está acusado por homicidio
La Policía de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe detuvo a otro de los delincuentes más peligrosos de la provincia en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo.
Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de Ernesto Fabián Quintana, quien fue incorporado a la lista tras la captura de Walter Bilbao, al tiempo que el gobierno local había ofrecido una recompensa de $25 millones para dar con su paradero.
El malhechor se encuentra sindicado desde 2020 por el presunto crimen de un peón rural en Sauce Viejo cuyo cadáver apareció en el río Coronda y está vinculado a causas de narcotráfico y narcomenudeo.
Los efectivos secuestraron durante el procedimiento una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, sin numeración y con munición en recámara y seis teléfonos celulares.
La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, ofreció una conferencia de prensa y remarcó que las recompensas son importantes para hallar a los prófugos: “Es una herramienta fundamental en este sistema, que se publica en la página web de la Provincia y luego se difunde”.
[Fuente: Noticias Argentinas]