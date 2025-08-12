FOTO: Detuvieron a la “contadora” de una organización narco que operaba en Córdoba

La “contadora” de una organización narco que operaba en la provincia de Córdoba fue detenida y de esta manera la acusada se suma a la lista de arrestados que hay en la causa contra dicha banda, la cual empezó a ser desbaratada a mediados de julio de este año.

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento donde detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron estupefacientes.

La vivienda en cuestión está ubicada en la Manzana 9 de barrio Zepa, de la ciudad de Córdoba y allí, además de las detenciones, se incautaron varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial destacaron que la detenida administraba el dinero de la venta de drogas que se realizaban en la organización.

Respecto al sujeto, cumplía el rol de nexo entre los clientes y los puntos de ventas en la ciudad de Deán Funes.

Las autoridades indicaron que dicho operativo estuvo ligado a un procedimiento anterior que se realizó en julio de este año. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de cuatro adultos y el secuestro de 512 dosis de cocaína, dinero y elementos relacionados a la actividad ilícita.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.