Detuvieron a dos hombres que intentaban robar autos en el partido de Los Pumas
En un operativo en el Estadio Mario A. Kempes, la policía detiene a dos hombres con antecedentes delictivos. Se incautan un automóvil y herramientas sospechosas, mientras la investigación avanza.
17/08/2025 | 10:26Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a dos hombres por intentar robar autos en el Kempes
En la tarde de este sábado, se llevó a cabo un operativo de seguridad en el Estadio Mario A. Kempes, en la ciudad de Córdoba, donde se desarrollaba el partido de rugby entre Los Pumas y Los All Blacks.
En el sector de la playa de estacionamiento Norte, en la calle Ramón Cárcano, personal policial detuvo a dos hombres, de 39 y 41 años, ambos con antecedentes delictivos.
Durante el procedimiento, se incautó un automóvil Renault Fluence en el que se trasladaban los detenidos.
Además, se encontró un inhibidor tipo Handy y un destornillador dentro del vehículo. Los hombres fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.
Fuente Policía de Córdoba.