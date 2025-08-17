Detuvieron a dos hombres que intentaban robar autos en el partido de Los Pumas

FOTO: Detuvieron a dos hombres por intentar robar autos en el Kempes

En la tarde de este sábado, se llevó a cabo un operativo de seguridad en el Estadio Mario A. Kempes, en la ciudad de Córdoba, donde se desarrollaba el partido de rugby entre Los Pumas y Los All Blacks.

En el sector de la playa de estacionamiento Norte, en la calle Ramón Cárcano, personal policial detuvo a dos hombres, de 39 y 41 años, ambos con antecedentes delictivos.

Durante el procedimiento, se incautó un automóvil Renault Fluence en el que se trasladaban los detenidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se encontró un inhibidor tipo Handy y un destornillador dentro del vehículo. Los hombres fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente Policía de Córdoba.