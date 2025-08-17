En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Estadio 3

Def. y Justicia vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a dos hombres que intentaban robar autos en el partido de Los Pumas

En un operativo en el Estadio Mario A. Kempes, la policía detiene a dos hombres con antecedentes delictivos. Se incautan un automóvil y herramientas sospechosas, mientras la investigación avanza.

17/08/2025 | 10:26Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a dos hombres por intentar robar autos en el Kempes

En la tarde de este sábado, se llevó a cabo un operativo de seguridad en el Estadio Mario A. Kempes, en la ciudad de Córdoba, donde se desarrollaba el partido de rugby entre Los Pumas y Los All Blacks. 

En el sector de la playa de estacionamiento Norte, en la calle Ramón Cárcano, personal policial detuvo a dos hombres, de 39 y 41 años, ambos con antecedentes delictivos.

Durante el procedimiento, se incautó un automóvil Renault Fluence en el que se trasladaban los detenidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

 Además, se encontró un inhibidor tipo Handy y un destornillador dentro del vehículo. Los hombres fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente Policía de Córdoba.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho