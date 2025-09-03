FOTO: Detuvieron a cuatro hombres por un intento de usurpación y privación ilegal de la libertad en Rosario

La policía detuvo este martes a cuatro hombres tras un presunto intento de usurpación en una vivienda ubicada en pasaje Schenone al 4300, en inmediaciones del barrio Echesortu. En el lugar, una mujer denunció que estuvo cautiva y amenazada por los sospechosos.

Según los datos aportados por el portal La Capital, los detenidos fueron identificados como Diego O. (40), Pablo B. (51), Damián B. (53) y Marcelo C. (58). Según la declaración de la víctima, uno de ellos le exigió las llaves de la casa y trató de obligarla a abandonar el inmueble, mientras la intimidaba con amenazas.

El operativo comenzó cuando el Comando Radioeléctrico acudió a la vivienda por una denuncia de usurpación. En el lugar, uno de los acusados se presentó como morador, pero los investigadores detectaron que mentía, ya que la mujer les pidió hablar a solas y relató lo que había sucedido.

Los cuatro hombres quedaron a disposición de la Justicia provincial bajo sospecha de privación ilegal de la libertad y tentativa de usurpación. Durante el procedimiento, los agentes también secuestraron una Renault Kangoo Confort 1.6.