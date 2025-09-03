Detienen a la "reina de la reventa" de entradas: vínculos con una productora

FOTO: Detienen a la reina de la reventa: vínculos con una productora bajo la lupa

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una red de reventa de entradas para espectáculos y detuvo en Villa Santa Rita a una mujer de 35 años conocida en redes como “The Armenian Girl”, acusada de liderar la operación. En el allanamiento se incautaron más de 5 millones de pesos, miles de dólares, documentación con nombres de clientes y un arma de fuego.

La imputada ofrecía tickets para partidos de fútbol, como el choque entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias, además de recitales en estadios y arenas, con precios por encima de los oficiales. Los investigadores descubrieron además que la mujer presumía en redes sociales sobre la autenticidad de sus entradas y advertía contra la compra de tickets falsos.

Según trascendió, la Justicia investiga si la detenida mantenía vínculos con un importante gerente de una productora de espectáculos, lo que podría ampliar el alcance de la causa. En paralelo, ya se anticiparon nuevos allanamientos para desarticular por completo la organización.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 2 a partir de un pedido de la Fiscalía 8, que secuestró teléfonos, computadoras, dos carnets de Boca Juniors y documentación que comprometería a presuntos clientes de la red.