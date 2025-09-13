En vivo

Sociedad

Detienen a dos hombres con marihuana en Yerba Buena

Este jueves aprehendieron a dos hombres que portaban un frasco de vidrio que, en su interior contenía flores.

13/09/2025 | 08:29Redacción Cadena 3

FOTO: Detienen a dos hombres con flores de marihuana en Yerba Buena

Este jueves detuvieron a dos hombres en la ciudad tucumana de Yerba Buena, quienes fueron interceptados para hacer un control de rutina cuando transitaban en una motocicleta en calle San Luis y Tierra del Fuego.

Por tal motivo trasladaron a los causantes y la sustancia hacia la Unidad Especial. La División Drogas Peligrosas (Didrop) Norte corroboró que se trataba de flores de marihuana por lo que se procedió a su secuestro.

En el caso tomó injerencia la fiscalía competente que dispuso no adoptar medidas privativas de la libertad contra los infractores y se proceda a confeccionar las planillas prontuariales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Dos hombres fueron detenidos por portar flores de marihuana.

¿Quiénes intervienen en el caso? Efectivos de la División Drogas Peligrosas (Didrop) Norte y la fiscalía competente.

¿Cuándo se realizó la detención? En la noche del jueves anterior a la publicación.

¿Dónde sucedió la detención? En la ciudad de Yerba Buena, en calles San Luis y Tierra del fuego.

¿Qué se decidió sobre los infractores? No se adoptaron medidas privativas de la libertad y se confeccionaron planillas prontuariales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

