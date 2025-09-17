FOTO: Detenidos por el robo a dos comercios en una galería de Berazategui

Un hombre y una mujer fueron detenidos por robar dos comercios de una galería en la localidad bonaerense de Berazategui. Los arrestos sucedieron ante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron dar con el auto utilizado en el hecho delictivo.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas detalla que la causa inició el pasado lunes 15 de septiembre cuando personal de la UFIJ N°3 de Berazategui constató la existencia de una cortina y la puerta de ingreso a dos locales comerciales de una galería violentadas.

De este modo, las autoridades se entrevistaron con las víctimas, quienes se refirieron sobre los elementos que fueron sustraídos durante el robo.

Una de ellas fue identificada como Micaela Giselle Sosa, que informó el faltante de prendas de vestir, zapatos y $500.000 en efectivo. Además, también declaró Juana Ceballos, quien relató el robo de mercadería y $300.000.

Rápidamente personal de Grupo Táctico de Operaciones (GTO) realizó tareas de campo y al observar las cámaras de seguridad municipales de Berazategui y Florencio Varela, lograron dar con el vehículo utilizado.

Se trató de un auto Peugeot Partner, patente GNJ-055, que permitió identificar un domicilio, por lo que la fiscal Gabriela Hebe Mateos autorizó un allanamiento de urgencia en la calle Rumania, entre Budapest y Humahuaca.

En el lugar se procedió a la detención de Ricardo Daniel Soto y Blanca Rosa Carrion. Además, allí se incautaron elementos de importancia para la causa.

Entre lo secuestrado está el auto utilizado al momento del robo, prendas de vestir masculinas y femeninas varias, zapatillas de varios talles, sandalias de varios talles y marcas, bolsos, mochilas y perchas.