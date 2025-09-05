FOTO: Detenido por golpear a su pareja con una escoba en Mar del Plata

Un joven de 22 años fue detenido tras atacar a escobazos a su pareja de 20 en la puerta de la casa, quien luego pidió una restricción y exclusión del hogar, en la ciudad costera de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el pasado jueves en la calle Libertad y Don Bosco, luego de un llamado al 911 que hizo referencia a una situación de violencia de género, por lo que rápidamente, el personal del Comando de Patrullas redujo al hombre.

Según fuentes que informaron al portal 0223, la víctima declaró que su pareja se tornó agresiva y la empezó a atacar con la escoba.

Tras el episodio, el agresor fue trasladado a la sede de la comisaría cuarta donde labraron actuaciones por el delito de lesiones leves por disposición de la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.

Allí, se le otorgó la restrictiva libertad para con el mismo y la víctima aseguró que quiere la restricción hacia ella y la prohibición de la entrada a su casa.