En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detenido por amenazar con un destornillador tras acosar con un martillo

Un hombre fue detenido por amenazar a pasajeros en el subte A. Es el mismo que ya había sido arrestado por acosar a una mujer con un martillo.

28/08/2025 | 19:29Redacción Cadena 3

FOTO: Detenido por amenazar con un destornillador tras acosar con un martillo

Un hombre de 31 años, que había sido detenido por acosar a mujeres en la línea A de subte, fue capturado por amenazar con un destornillador y exigir dinero a pasajeros en la estación Río de Janeiro, en el barrio porteño de Almagro.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, los usuarios descendieron de una formación y advirtieron a oficiales de la Policía de la Ciudad que el acusado los amedrentó con una herramienta para que le entreguen efectivo.

En este contexto, los uniformados redujeron al sospechoso y secuestraron un destornillador phillips de 11 centímetros de punta metálica que llevaba en un bolsillo, al tiempo que el Juzgado Criminal y Correccional N°6 ordenó su detención, la realización de un análisis interdisciplinario y formuló cargos por “tentativa de robo”.

El 18 de julio, una empleada de la empresa Emova radicó una denuncia contra el presunto delincuente por gritarle frases soeces a una mujer en la estación Puan, motivo por el que la trabajadora constató el hecho y el implicado exhibió un martillo con el fin de intimidarla.

A su vez, el 24 de julio, los policías llevaban a cabo un recorrido de prevención en Plaza Miserere, donde interceptaron al hombre, a quien identificaron luego de que la empleada indicó a las autoridades que era el involucrado en ese incidente.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un hombre fue detenido por amenazar a pasajeros con un destornillador en el subte A.

¿Quién es el detenido? Un hombre de 31 años, ya arrestado anteriormente por acoso.

¿Cuándo ocurrió la amenaza? La amenaza sucedió el día de su detención, en una fecha no especificada.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la estación Río de Janeiro de la línea A del subte.

¿Cómo fue capturado? Los usuarios alertaron a la policía que lo redujo tras la denuncia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho