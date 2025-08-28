Detenido por amenazar con un destornillador tras acosar con un martillo
Un hombre fue detenido por amenazar a pasajeros en el subte A. Es el mismo que ya había sido arrestado por acosar a una mujer con un martillo.
Un hombre de 31 años, que había sido detenido por acosar a mujeres en la línea A de subte, fue capturado por amenazar con un destornillador y exigir dinero a pasajeros en la estación Río de Janeiro, en el barrio porteño de Almagro.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, los usuarios descendieron de una formación y advirtieron a oficiales de la Policía de la Ciudad que el acusado los amedrentó con una herramienta para que le entreguen efectivo.
En este contexto, los uniformados redujeron al sospechoso y secuestraron un destornillador phillips de 11 centímetros de punta metálica que llevaba en un bolsillo, al tiempo que el Juzgado Criminal y Correccional N°6 ordenó su detención, la realización de un análisis interdisciplinario y formuló cargos por “tentativa de robo”.
El 18 de julio, una empleada de la empresa Emova radicó una denuncia contra el presunto delincuente por gritarle frases soeces a una mujer en la estación Puan, motivo por el que la trabajadora constató el hecho y el implicado exhibió un martillo con el fin de intimidarla.
A su vez, el 24 de julio, los policías llevaban a cabo un recorrido de prevención en Plaza Miserere, donde interceptaron al hombre, a quien identificaron luego de que la empleada indicó a las autoridades que era el involucrado en ese incidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]