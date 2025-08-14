En vivo

Sociedad

Detenido en Palermo por intentar robar una moto: vecinos lo persiguieron

Un hombre de 25 años fue detenido en Palermo cuando intentaba robar una moto. Lo vieron unos vecinos, que lo persiguieron hasta que intervino la policía.

14/08/2025 | 19:58Redacción Cadena 3

FOTO: Detenido en Palermo por intentar robar una moto: vecinos lo persiguieron

Un ladrón, con un amplio prontuario delictivo, fue detenido este jueves en el barrio porteño de Palermo por efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras intentaba robar una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública.

La aprehensión se concretó en Arce al 700, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14B observaron al imputado, de 25 años, quien era perseguido por particulares que lo acusaban de intentar robar una moto Honda Wave 110.

Ante esta situación, el agente que se encontraba haciendo un recorrido preventivo en la zona, intervino rápidamente y lo detuvo en Gorostiaga y Migueletes.

En el lugar, se comprobó que el rodado tenía el tambor forzado y los cables de arranque cortados, y que el ladrón contaba con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad, incluyendo falsificación de sellos y marcas, encubrimiento agravado, tentativa de robo y otras causas registradas entre 2022 y este año.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo del Dr. Guichandut, Secretaría N°79 del Dr. Rico, que dispuso la detención por el delito de robo calificado.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Palermo? Un ladrón fue detenido mientras intentaba robar una motocicleta. ¿Quién detuvo al ladrón? Efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en la persecución. ¿Cuándo ocurrió el hecho? El suceso tuvo lugar este jueves. ¿Dónde sucedió la detención? La aprehensión se realizó en Gorostiaga y Migueletes. ¿Por qué fue detenido? Se le imputa el delito de robo calificado debido a sus antecedentes y la situación del vehículo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

