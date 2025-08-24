Desmantelan red de atención médica trucha tras muerte por mala praxis en Buenos Aires

Tres allanamientos en simultáneo en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena fueron realizados por la Policía de la Ciudad en el marco de una causa por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, tras la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su domicilio por un servicio de ambulancia privado.

Los procedimientos fueron encabezados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y efectivos de la División Investigaciones Especiales de citada fuerza policial en tres inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, a partir de una investigación que determinó que la atención médica denunciada fue brindada por una persona que utilizaba el sello prestado por un profesional habilitado.

Además, se comprobó que, al brindar el servicio, se le dio un mal diagnóstico a la paciente y que se retiraron dejando a la damnificada sin asistencia.

Durante los allanamientos fueron secuestradas computadoras, credenciales, certificados presumiblemente apócrifos, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos médicos.

En los tres operativos fueron identificadas e imputadas tres personas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la investigación es dirigida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 25 y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2.