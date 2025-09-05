FOTO: Descubrieron a menores fabricando armas caseras en una casa abandonada en Santiago del Estero

Un grupo de adolescentes fue sorprendido en una vivienda abandonada de Villa del Carmen, provincia de Santiago del Estero, mientras manipulaba armas caseras conocidas como “tumberas”.

Según la información a la que accedió el Diario Panorama, el hallazgo se produjo el martes por la noche, cuando los efectivos de la Comisaría 63 realizaban un patrullaje preventivo en la zona de La Banda y Robles.

Al advertir la presencia de los uniformados los jóvenes intentaron escapar y se ocultaron dentro del inmueble en estado de abandono.

Al ingresar, los agentes encontraron una “tumbera” escondida en una cubierta de camión, además de un cartucho calibre 22 y dos resorteras.

Peritos de Criminalística acudieron al lugar y secuestraron los elementos por disposición de la fiscal de turno, Belkis Alderete, quien ordenó además que la Brigada Interna de la comisaría realice tareas de investigación para identificar a los adolescentes involucrados.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los jóvenes serían vecinos del barrio y utilizaban la vivienda como refugio.

Finalmente, la fiscalía continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad de los menores y el posible destino de las armas caseras.