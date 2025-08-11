Denuncian vínculos de García Furfaro con el kirchnerismo en caso de fentanilo

La diputada por el PRO Silvana Giudici denunció que Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, detrás del fentanilo contaminado que ya provocó 76 muertes, tiene “vinculaciones con los kirchneristas” y manifestó que ya planteó tres veces en el Congreso diversas medidas contra el acusado, pero nunca la escucharon.

En medio del escandaloso caso que involucra personajes reconocidos a nivel nacional, Giudici conversó con la agencia Noticias Argentinas acerca del rechazo que obtuvo en las últimas sesiones del Congreso donde presentó un pedido de informes y la creación de una comisión investigadora: “En tres oportunidades planté estas medidas y no recibí respuestas”.

“En la sesión del jueves me dijeron que después de la votación hable sobre el tema, porque ya están nerviosos, pero al cierre de la jornada no me prestaron atención, todos se levantaron de sus sillas”, lamentó.

A pesar de los rechazos, la diputada anunció que seguirá “insistiendo” y continuará con las reuniones que mantiene a diario con expertos y familiares para que la causa no “quede en la nada”.

Al ser consultada sobre los motivos de la negativa por parte de los otros sectores, acusó que los García Furfaro tienen complicidades con protagonistas del kirchnerismo.

“Tienen amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez. La mamá de Ariel tiene su domicilio fiscal justamente en una de las empresas del actual condenado”, explicó a NA.

En este sentido, sumó que el ex apoderado del laboratorio, Sebastián Daniel Nanini, tiene relaciones con el Partido Justicialista, fue funcionario de Mario Ishii y hasta resultó ser abogado de la ex esposa de Lázaro Báez.

“Si el Juez Ernesto Kreplak no avanza en la investigación y las medidas procesales contra García Furfaro, esto va a terminar como en todas las causas narco, que las pruebas desaparecen”, soslayó Giudici.

Para dar contexto a este posible escenario, la diputada sostuvo que al comienzo de la causa se comprobó que “cinco kilos de fentanilo fueron incinerados”.

El juez federal Kreplak confirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 76, y advirtió que esta cifra podría seguir en aumento, ante los fallecimientos en “negro”.

"Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas”, indicó el juez.

Sobre este panorama, Giudici manifestó que es sorpresivo que la investigación ya lleva más de tres meses y que, pese a todas las pruebas en contra de los involucrados, no hay procesados, imputados y ni siquiera se llamó a Ariel Furfaro a indagatoria.