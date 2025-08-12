En vivo

Declara el obrero que encontró los huesos de Diego Fernández Lima

En la jornada de ayer Cristian Graf, el principal sospechoso, se presentó de manera espontánea en la fiscalía.

12/08/2025 | 10:30Redacción Cadena 3

FOTO: Crimen de Diego Fernández en Coghlan: declara el obrero que encontró los huesos

El obrero que encontró los huesos de Diego Fernández Lima, el adolescente que desapareció en julio de 1984, declara este martes ante el fiscal Martín López Perrando.

Luego de que excompañeros de la víctima también brindaran testimonio, Cristian, el obrero que encontró los restos de Fernández, prestará declaración para dar más detalles.

“Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”, contó el albañil sobre aquel día.

En diálogo con TN, el obrero expresó: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así”.

En la jornada de ayer Cristian Graf, el principal sospechoso, se presentó de manera espontánea en la fiscalía para ponerse a disposición, pero le comunicaron que no está acusado en la causa y por el momento no será citado a declarar.

Lectura rápida

¿Quién es el obrero que declaró? Es el que encontró los huesos de Diego Fernández Lima.

¿Cuándo se presentó Cristian Graf? Se presentó de manera espontánea en la fiscalía ayer.

¿Qué dijo el obrero sobre el hallazgo? Comentó que los huesos estaban a poca profundidad y llamó a la policía.

¿Qué sorprendido estaba el obrero? Se dio cuenta que eran huesos humanos por conocimiento previo.

¿Cuál es la situación de Cristian Graf en la causa? No está acusado y no será citado a declarar por el momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

