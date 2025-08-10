Damián Torres Quinteto rinde homenaje a Piazzolla en los estudios de la radio

Damián Torres Quinteto, una de las agrupaciones más destacadas del tango, realizó una presentación especial en la redacción de Cadena 3 Argentina. Esta visita se enmarca en la promoción de su próximo espectáculo, que tendrá lugar el jueves 21 de agosto a las 21 horas en el Teatro Comedia, ubicado en calle Rivadavia 254.

Desde su debut en 2015 con el disco "Abriendo Cancha", nominado a los premios Gardel como mejor disco de tango instrumental, el quinteto ha recorrido un camino significativo en la escena musical. "Hemos realizado nuestra primera gira, que terminó en el norte de México", expresó Damián Torres, quien lidera la agrupación con su bandoneón, arreglos y dirección.

El próximo espectáculo rendirá homenaje a Astor Piazzolla, presentando la obra "Suite Troiliana", originalmente grabada por el octeto electrónico de Piazzolla. "Es un honor presentar esta obra en conjunto con la Orquesta de Cuerdas Municipal, dirigida por el maestro Santiago Ruiz", agregó Torres.

Los integrantes del Damián Torres Quinteto incluyen a Cristian Esquivel en el trabajo, Dante Ascaíno en guitarra, Pablo Jiménez en piano y Leandro Liusi en violín. La anticipación por el evento es alta, y los músicos compartieron su entusiasmo: "Aquí estamos todos para disfrutar de la música y compartir este momento especial".

La presentación promete ser un evento memorable, destacando la rica tradición del tango y el legado de Piazzolla en el contexto contemporáneo. Los seguidores de la música de raíz popular argentina no querrán perderse esta oportunidad.

Entrevista de "Rony en Vivo".