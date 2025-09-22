FOTO: Cuatro detenidos por la muerte del jubilado Eduardo Saúl De Francesco en Zárate

Cuatro ya son los detenidos por la muerte del jubilado Eduardo Saúl De Francesco, de 79 años, cuyo cuerpo fue hallado a la vera de la ruta 9 en Zárate después de estar desaparecido desde el miércoles 17 de septiembre por la noche.

La causa inició cuando familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda que dio un giro sorpresivo con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense.

Sin embargo, fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que en las últimas horas se logró arrestar a un cuarto sospechoso, quien se quería fugar a la provincia de Misiones.

La principal hipótesis que se baraja en la causa es la de un secuestro seguido de crimen, ligado a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan ninguna conjetura.

Previo al hallazgo del cadáver, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

El tercer detenido es un civil de nacionalidad peruana -Néstor Irvin Matencio Limache- que también vive en Campana y está acusado de participar en la privación de la libertad, al tiempo que fue quien puso el Ford Focus, uno de los dos automóviles secuestrados en la causa.