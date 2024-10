Cristiano Ronaldo no puede vender su mansión de Inglaterra: el insólito motivo

Cristiano Ronaldo es conocido por su estilo de vida lujoso, con propiedades en distintos rincones del mundo, autos de alta gama y cenas en los restaurantes más exclusivos.

Sin embargo, ni la fama ni su enorme fortuna lo han librado de enfrentar obstáculos en sus negocios inmobiliarios. Esta vez, el "Bicho" atraviesa un inusual problema: la venta de su mansión en Cheshire, Inglaterra, ha sido imposible de concretar debido a un inesperado motivo.

La casa que Ronaldo no puede vender

CR7 puso en venta su mansión de Over Alderley a principios de 2023 a través de la inmobiliaria Rightmove, con un precio inicial de 5,5 millones de libras, que posteriormente redujo a 4.999.500 libras al no encontrar interesados. A pesar de este ajuste, la propiedad aún no ha logrado captar la atención de compradores potenciales.

La razón principal de esta falta de interés radica en su ubicación. A pesar de contar con un extenso terreno de 4.000 metros cuadrados, la casa está demasiado cerca de campos de ovejas. Los fuertes olores y el ruido constante de los animales han convertido este lujo en un inconveniente para quienes buscan tranquilidad. Incluso Ronaldo ha experimentado dificultades para descansar debido a estas condiciones.

Detalles de la lujosa residencia en venta

La mansión, destacada en redes sociales por el programa inmobiliario The Luxury Home Show, incluye impresionantes características y espacios de lujo:

Espacios principales: la casa tiene un diseño abierto y moderno. En la planta baja se encuentra un gran salón, comedor, cocina principal, y una elegante sala de recepción que conecta con un cine privado, un estudio y varias áreas de descanso.

Áreas de recreación: la planta baja también alberga un espacio de entretenimiento completo, con piscina cubierta, gimnasio, sauna, jacuzzi para seis personas y una zona de relajación.

Primera planta: cuenta con una suite principal equipada con baño en suite, vestidor y balcón con vista al jardín, junto con otros tres dormitorios, cada uno con baño en suite y dos de ellos con vestidor.

Última planta: aquí se encuentra un departamento estilo loft, que ofrece un dormitorio, baño, vestidor, espacio de trabajo y sala de estar.

Exterior: el extenso jardín cuenta con terrazas, una pista de pádel, un paddock y un anexo independiente con dos dormitorios, cocina y sala de estar.

Una "obra maestra" difícil de comercializar

Los agentes inmobiliarios de Jackson-Stops, quienes promueven la mansión, describen la propiedad como una "obra maestra de diseño moderno" con 23 acres de terreno, áreas de recreación de alta gama y una suite para invitados. Sin embargo, el peculiar problema de su ubicación ha puesto a prueba su atractivo en el mercado, convirtiendo lo que parecía una residencia de ensueño en un desafío para Ronaldo.

