FOTO: Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, se presentó en la fiscalía

Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan, se presentó de manera espontánea en la fiscalía.

Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven, de 16 años, los ojos están puestos en Graf, compañero de Fernández en la secundaria, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.

Durante este lunes el fiscal Martín López Perrando también le tomó testimoniales a otros testigos.

Lectura rápida

¿Quién es el principal sospechoso? El principal sospechoso es Cristian Graf.

¿De qué se le acusa? Se le sospecha de la muerte de Diego Fernández.

¿Cuándo fue asesinado Diego Fernández? Fue asesinado en julio de 1984.

¿Dónde se hallaron los huesos? Los huesos fueron hallados en una vivienda de Coghlan.

¿Qué acción tomó Graf recientemente? Se presentó de manera espontánea en la fiscalía.