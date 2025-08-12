FOTO: Crimen de Paloma y Josué: resultaron negativos los análisis de ADN a las prendas

Los análisis de ADN a las prendas de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años encontrados asesinados en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela, resultaron negativos.

Aníbal Osorio, el abogado de Alicia Pita, la madre de Paloma, afirmó que “no se halló un tercer perfil genético diferente al de las víctimas”.

Noticia en desarrollo…