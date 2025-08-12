Crimen de Paloma y Josué: resultaron negativos los análisis de ADN a las prendas
"No se halló un tercer perfil genético diferente al de las víctimas", indicó el abogado de la madre de Paloma.
12/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3
Los análisis de ADN a las prendas de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años encontrados asesinados en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela, resultaron negativos.
Aníbal Osorio, el abogado de Alicia Pita, la madre de Paloma, afirmó que “no se halló un tercer perfil genético diferente al de las víctimas”.
Noticia en desarrollo…
Lectura rápida
¿Qué sucedió con los análisis de ADN?
Los análisis resultaron negativos.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son Paloma Gallardo y Josué Salvatierra.
¿Dónde fueron encontrados los cuerpos?
Fueron encontrados en un descampado en Florencio Varela.
¿Qué declaró el abogado de la madre de Paloma?
El abogado indicó que no se halló un tercer perfil genético.
¿Cuál es el estado de la investigación?
La noticia se encuentra en desarrollo.
[Fuente: Noticias Argentinas]