En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Crimen de Paloma y Josué: resultaron negativos los análisis de ADN a las prendas

"No se halló un tercer perfil genético diferente al de las víctimas", indicó el abogado de la madre de Paloma.

12/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3

FOTO: Crimen de Paloma y Josué: resultaron negativos los análisis de ADN a las prendas

Los análisis de ADN a las prendas de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años encontrados asesinados en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela, resultaron negativos.

Aníbal Osorio, el abogado de Alicia Pita, la madre de Paloma, afirmó que “no se halló un tercer perfil genético diferente al de las víctimas”.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué sucedió con los análisis de ADN?
Los análisis resultaron negativos.

¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son Paloma Gallardo y Josué Salvatierra.

¿Dónde fueron encontrados los cuerpos?
Fueron encontrados en un descampado en Florencio Varela.

¿Qué declaró el abogado de la madre de Paloma?
El abogado indicó que no se halló un tercer perfil genético.

¿Cuál es el estado de la investigación?
La noticia se encuentra en desarrollo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho