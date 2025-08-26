Crimen de Lara Fernández: pedirán cadena perpetua para sus asesinos

La audiencia que tratará las apelaciones a las condenas contra los homicidas de Lara Fernández, la adolescente de 17 años que fue asesinada el 1 de enero de 2022 durante un intento de robo, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se lleva a cabo este martes al mediodía.

La madre de la víctima, Laura Fernández, le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que el Tribunal de Casación Penal N°2 de La Plata encabezará la citación para este martes de manera virtual a las 13.00.

La audiencia estaba prevista para el jueves 14 de agosto, pero se postergó por razones de agenda interna del tribunal, motivo por el que la mujer expresó: “Espero que no la pasen para un martes 13”.

El 25 de noviembre de 2024, Cristian Maidana fue sentenciado a la pena de 20 años de cárcel, Alan Benjamín a 24 años y Leandro Nicolás Strassera recibió 21 años de prisión.

Los particulares damnificados recurrieron las penas al considerar que la calificación del hecho debería ser “homicidio criminis causa” (matar para ocultar otro ilícito), una figura penal que implica prisión perpetua para los tres asesinos.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de Lomas de Zamora declaró a Strassera, González y Maidana penalmente responsables de homicidio en ocasión de robo, poblado y en banda.

Por su parte, González también fue condenado por el crimen de Hugo Domato, un jubilado de 70 años que fue asesinado el 2 de febrero de 2022 en el partido bonaerense de La Matanza, y por otros asaltos cometidos.

En tanto, hay un cuarto detenido conocido como “Martincito”, que cumplió 19 años en mayo, pero, como era menor al momento del robo (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.

El crimen

El 1 de enero de 2022, Lara Fernández festejaba Año Nuevo con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro ladrones que quisieron robarles los celulares a los jóvenes en el cruce de las calles Falucho y Olmos, Lomas de Zamora.

De acuerdo a la investigación, la adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató.

Maidana fue el primero de los delincuentes detenidos y luego la Policía aprehendió a González.

Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.