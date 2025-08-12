Córdoba: suben hasta un 1.000% las multas por arrojo ilegal de residuos

La Municipalidad de Córdoba intensificó su lucha contra el arrojo ilegal de residuos con un aumento de hasta el 1.000% en las multas, según la ordenanza 13.543 aprobada por el Concejo Deliberante y publicada en el Boletín Oficial N° 4.392.

Las sanciones, medidas en Unidades Económicas Municipales (UEM) de $10.808, buscan desalentar prácticas que afectan el ambiente y financiar la recuperación de zonas degradadas.

No mantener la higiene en baldíos, obras inconclusas o propiedades desocupadas (Art. 208) ahora tiene multas de 50 a 200 UEM ($540.400 a $2.161.600), un incremento de entre 800% y 1.000%. Para predios mayores a 3.000 m², las sanciones van de 200 a 2.000 UEM ($2.161.600 a $21.616.000).

La quema de residuos, hojas o pastizales (Art. 211) y el arrojo de neumáticos (Art. 213) también enfrentan multas de 50 a 200 UEM, con un mínimo 10 veces mayor y un máximo cuádruple al anterior.

Para empresas o comercios que desechen neumáticos, las sanciones alcanzan hasta 2.000 UEM. Los transportistas o generadores de residuos sólidos urbanos que incumplan (Art. 219) enfrentarán multas de 200 a 2.000 UEM, un 400% más en el mínimo, además de la inhabilitación temporal o definitiva de la licencia de conducir profesional y la pérdida de asistencia municipal.

Esta medida apunta a frenar descargas masivas, una práctica en aumento. Parte de lo recaudado por estas infracciones alimentará el “Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales”, destinado a remediación de áreas afectadas.

Las sanciones a grandes generadores se mantienen entre 100 y 4.000 UEM. Con estas medidas, Córdoba refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la limpieza urbana, castigando con firmeza conductas que dañan el entorno.