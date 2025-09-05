FOTO: Córdoba: fueron detenidos por asesinar a un hombre con un disparo en el ojo

La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas a dos hombres mayores de edad por el homicidio de un joven de 25 años, a quien le dispararon en un ojo este miércoles en el barrio Residencial Santa Rosa.

Según el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los operativos estuvieron a cargo del personal del Departamento Homicidios y contaron con varios allanamientos que derivaron en la captura de los sospechosos y en el secuestro de elementos clave para la causa.

Según testigos, un hombre llegó en auto, descendió armado y le disparó directamente en la cabeza, luego llamaron al SAME y los médicos que llegaron en la ambulancia constataron el fallecimiento.

De acuerdo a lo informado, durante los procedimientos se incautaron dos vehículos, prendas de vestir y teléfonos celulares que habrían sido utilizados en el hecho o estarían vinculados a los detenidos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para ser analizado como posibles pruebas en la investigación.

Las autoridades judiciales precisaron que uno de los hombres fue imputado como supuesto autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que el otro quedó acusado como partícipe necesario del mismo delito.

Aunque, ambos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales a la espera de nuevas medidas procesales.

El caso es investigado por la fiscalía de instrucción del Distrito 2, Turno 4, a cargo del fiscal Víctor Chiapero, quien ordenó los allanamientos y coordina la recolección de pruebas.

Con estas detenciones, los investigadores sostienen que dieron un paso clave para avanzar en el esclarecimiento del homicidio, aunque no descartan nuevas diligencias en los próximos días.