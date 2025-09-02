En vivo

Sociedad

Córdoba: condenaron a tres años de prisión a un productor agropecuario por abusar de su hijastra

El debate se realizó sin acceso al público, ya que los delitos de abuso sexual son de instancia privada.

02/09/2025 | 12:32Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: condenaron a tres años de prisión a un productor agropecuario por abusar de su hijastra

La Justicia de Villa María condenó a un productor agropecuario de 40 años, oriundo de la localidad de Oliva, a tres años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por la guarda en perjuicio de su hijastra, quien tenía 16 años al momento de los hechos.

Según la información que recabó el portal El Doce, la sentencia se dictó el jueves 28 de agosto en la Cámara del Crimen de los tribunales de Villa María, en el marco de un juicio abreviado.

En este tipo de procedimientos, el acusado reconoce su culpabilidad a cambio de una pena acordada con la fiscalía, lo que permite una resolución más rápida del proceso judicial.

Por último, el debate se realizó sin acceso al público, ya que los delitos de abuso sexual son de instancia privada y, según se estableció en el expediente, los hechos ocurrieron en la localidad de Arroyo Algodón, donde el hombre convivía con la adolescente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un productor agropecuario fue condenado a tres años de prisión por abuso sexual.

¿Quién fue condenado? Un hombre de 40 años, productor agropecuario de Oliva.

¿Cuándo se dictó la sentencia? La sentencia se emitió el jueves 28 de agosto.

¿Dónde ocurrieron los hechos? Los hechos se desarrollaron en Arroyo Algodón.

¿Cómo se resolvió el juicio? A través de un juicio abreviado tras el reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

