Córdoba: buscan a una mujer de 73 años y piden colaboración sobre su paradero
Se trata de Selva del Valle De Ance. Es de contextura delgada, mide 1,55 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña.
12/08/2025 | 15:20Redacción Cadena 3
FOTO: Selva del Valle De Ance es buscada en Córdoba.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3, de Córdoba capital lanzó este martes un pedido urgente de colaboración para encontrar a Selva del Valle De Ance, una mujer de 73 años que se encuentra desaparecida.
La búsqueda se extiende tanto en la ciudad como en localidades cercanas, y las autoridades instan a la población a aportar cualquier información que pueda ayudar a su localización.
/Inicio Código Embebido/
Córdoba en la mira por escándalo de fentanilo. Allanan la clínica Vélez Sarsfield por casos de fentanilo contaminado en Córdoba
Debido a irregularidades halladas en la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.
/Fin Código Embebido/
Según los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal, Selva del Valle De Ance es de contextura delgada, mide 1,55 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña.
Cómo aportar información
Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 4666250 o 4481016 interno 34101. También es posible acercarse de manera personal a la Unidad Judicial 6, ubicada en Lagunilla 3.179, barrio Matienzo, en Córdoba capital.
Lectura rápida
¿Qué se solicita? La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3 pide colaboración para encontrar a Selva del Valle De Ance.
¿Quién es la persona desaparecida? Selva del Valle De Ance, una mujer de 73 años.
¿Cuándo se lanzó el pedido? Este martes.
¿Dónde se realiza la búsqueda? En Córdoba capital y localidades cercanas.
¿Cómo se puede ayudar? Comunicándose a los teléfonos 4666250 o 4481016 interno 34101, o acercándose a la Unidad Judicial 6.