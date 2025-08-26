En vivo

Sociedad

Controladores aéreos levantaron el paro del jueves, pero mantienen el del sábado

Fue tras haber sido convocados para este miércoles a una audiencia en la Secretaría de Trabajo. 

26/08/2025 | 22:08Redacción Cadena 3

FOTO: De no haber una solución, las protestas podrían extenderse en septiembre.

Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 28 de agosto, luego de haber sido convocados para este miércoles a una audiencia en la Secretaría de Trabajo.

Según lo decidido por el plenario de delegados, la protesta de esta semana quedó postergada, aunque se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30, con la posibilidad de extenderlas durante septiembre, en caso de no llegar a un acuerdo.

De esta manera, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales.

Lectura rápida

¿Qué medida fue levantada? Los controladores aéreos levantaron la medida de fuerza prevista para el jueves 28 de agosto.

¿Quién convocó a los controladores aéreos? Fueron convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo.

¿Cuándo se postergó la protesta? La protesta fue postergada esta semana, pero hay acciones programadas para el sábado 30.

¿Dónde se llevará a cabo la reunión? La reunión se llevará a cabo en la Secretaría de Trabajo.

¿Por qué se levantó la medida de fuerza? Se levantó debido a la convocatoria a una audiencia con las autoridades laborales.

