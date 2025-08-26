Controladores aéreos levantaron el paro del jueves, pero mantienen el del sábado

FOTO: De no haber una solución, las protestas podrían extenderse en septiembre.

Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 28 de agosto, luego de haber sido convocados para este miércoles a una audiencia en la Secretaría de Trabajo.

Según lo decidido por el plenario de delegados, la protesta de esta semana quedó postergada, aunque se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30, con la posibilidad de extenderlas durante septiembre, en caso de no llegar a un acuerdo.

De esta manera, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales.