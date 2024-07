Conmovedor mensaje de la hermana de Catalina: "Ahora somos dos en una persona"

La hermana de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años que fue asesinada en la madrugada del jueves en Córdoba, la despidió en una desgarradora publicación que realizó en sus redes sociales con una serie de imágenes que recopiló junto a ella.

"Cuidanos siempre mi Catu. Te amamos con el alma. Estamos más juntos que nunca en esta y en todas las vidas", escribió Lucía junto a una foto en la que están los cuatro integrantes de la familia.

En otra publicación, la joven recopiló unas fotos y escribió: "Hermana mía, voy a recordarte siempre con tu sonrisa y alegría que te hacían tan única y especial. Te amo con toda mi alma, mi Catu. Y me aseguré siempre de hacértelo saber".

"Mejor hermana no podría haberme tocado. Ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona. Donde sea que estés espero que estés en paz. No me dejes nunca sola y ayuda siempre que te voy a necesitar toda la vida. Juntas en esta vida y en todas las que vienen", continuó.

Y cerró: "El cielo está de fiesta. Te amo con mi corazón entero, mi angelito de la guarda".

La foto que compartió la hermana de Catalina Gutiérrez en Instagram. (Foto: redes)

Catalina Gutiérrez, una joven estudiante de arquitectura de 21 años, fue asesinada en barrio Ampliación Kennedy, al sur de la ciudad de Córdoba. Luego de que la Policía descubriera el cadáver en la parte trasera del vehículo de ella y que se detectara que alguien había intentado quemar el rodado, quedó detenido un joven de la misma edad, identificado como Néstor Daniel Soto Aguilar.

La estudiante de Arquitectura le pidió el auto prestado a su mamá para ir a encontrarse con sus amigas en el shopping Patio Olmos, pero nunca llegó a destino y la preocupación creció con el paso de las horas. Tras no lograr comunicarse por teléfono con ella, su hermana empezó a rastrear sus últimos movimientos a través del sistema de búsqueda de Apple.

Luego, se detectó que la señal del teléfono de la víctima estaba fija en la calle Pedro Echagüe al 3900 y no tenía ninguna actividad. Tras dar aviso al 911, la Policía encontró el cuerpo.

El cadáver estaba en el asiento trasero y presentaba marcas de golpes y quemaduras. Los investigadores creen que Soto, quien confesó el crimen horas después, intentó quemar el auto después de matarla para ocultar el crimen, pero el fuego no avanzó.

Soto es oriundo de Bariloche, aunque se mudó a Córdoba para comenzar a estudiar Arquitectura en la UNC. Allí conoció a Catalina. Con otros compañeros, conformaron un grupo de amigos con los que compartían el estudio y organizaban salidas y juntadas.

Los investigadores estiman que Soto sentía algo más que una amistad por Catalina y que se habría obsesionado con ella, ya que la celaba a pesar de que la joven tenía novio.

