Sociedad

Congelaron las cajas de seguridad de los dueños de la droguería Suizo Argentina

Lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. Investigadores relevaron que la empresa pasó de firmar contratos con el Estado por $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025.

12/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: Allanamientos en Suizo Argentina S.A. (Foto: NA)

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, en el marco de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La medida se produce luego de la declaración indagatoria del consultor ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien se presentó a los tribunales para contar detalles de sus conversaciones con el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, respecto de la existencia de un sistema de recaudación ilegal en base a retornos indebidos.

La orden del magistrado también alcanza al ex funcionario de Andis, Matías Garbellini, sospechado de ser el hombre puesto por Eduardo 'Lule' Menem como intermediario entre los Kovalivker, quienes habrían sido los responsables de recaudar el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios, y el propio Spagnuolo, cuyos audios filtrados fueron los que destaparon la olla de presunta corrupción.

Con las cuentas embargadas de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, la situación de la Droguería Suizo Argentina se complica aún más en la causa que Casanello y el fiscal Franco Picardi llevan bajo secreto de sumario.

Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia cuatro días más tarde de haberse fugado de su domicilio en Nordelta, una fuga que tuvo lugar minutos antes de que la Justicia realizara un allanamiento en el que halló las cajas de seguridad abiertas y vaciadas.

Los investigadores relevaron que la droguería Suizo Argentina pasó de firmar contratos con el Estado por $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2678% en sus negocios públicos en tan solo un año.

Una pista señala que el expresidente Mauricio Macri fue quien acercó a los Kovalivker al entonces candidato presidencial Javier Milei para que aportara dinero a la campaña del libertario previo al balotaje del 2023.

